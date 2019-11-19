Злоумышленник, находясь в торговом зале, продемонстрировал работнику магазина предмет, внешне схожий с ножом и, угрожая расправой, открыто похитил две бутылки коньяка, после чего скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с полицейскими патрульно-постовой службы ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении алкогольных напитков из магазина путем разбоя.В полицию поступило заявление от работника одного из магазинов, расположенных на Нижней Красносельской улице. Он сообщил, что неизвестный, находясь в торговом зале, продемонстрировал ему предмет, внешне схожий с ножом и, угрожая расправой, открыто похитил две бутылки коньяка, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в 1-м Басманном переулке задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60