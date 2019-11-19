Робот приветствует новых гостей, заселяет и выселяет посетителей, выдаёт и принимает карты-ключи от номеров.

Город-курорт Доброград принял на работу робота. Новый сотрудник отеля приветствует новых гостей, заселяет и выселяет посетителей, выдаёт и принимает карты-ключи от номеров. С помощью робота компании Promobot гости отеля также могут вызывать такси, заказать трансфер и получить консультацию. Ему уже дали имя - Михалыч. Сообщается на сайте . Михалыч - единственный в России робот , который осуществляет задачи системы «check-in» - идентифицирует паспортные данные.«Робот значительно снижает нагрузку на основной персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее и стабильнее: вы просто прикладываете паспорт и за несколько секунд получаете ключ от номера» — рассказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. По его словам, робот — это идеальный сотрудник, у которого всегда хорошее настроение, он никогда не опаздывает и не ошибается.