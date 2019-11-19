В МГИМО студенты толпой избили первокурсника. Судя по всему, парня травили регулярно. По данным телеграм-канала Mash, из здания филиала института на Ново-Спортивной улице в Одинцове ..

В МГИМО студенты толпой избили первокурсника. Судя по всему, парня травили регулярно.По данным телеграм-канала Mash, из здания филиала института на Ново-Спортивной улице в Одинцове пострадавший отправился в больницу. У него многочисленные травмы головы, закрытая черепно-мозговая и ушибы лица. Студент заявил, что боится за свою жизнь и здоровье и заявление писать не будет.