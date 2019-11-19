По предварительным данным, поддельные купюры были ввезены на территорию Российской Федерации из-за границы. Доход от противоправной деятельности превысил один миллион рублей...

"Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан подозреваемый в сбыте поддельных денежных купюр Европейского центрального банка.Установлено, что на территории столицы злоумышленник осуществляет сбыт фальшивых денежных средств. В результате проверочной закупки оперативники приобрели у него пять купюр достоинством 500 евро каждая, которые, по результатам исследования, являются поддельными.При очередной попытке реализации 25 тысяч евро мужчина задержан. По предварительным данным, поддельные купюры были ввезены на территорию Российской Федерации из-за границы. Доход от противоправной деятельности превысил один миллион рублей.По данным фактам ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ, которые соединены в одно производство. Задержанному предъявлено обвинение и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео