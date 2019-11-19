Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего главного врача Областной клинической больницы Любови Быковой. Она подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сообщает региональный Следственный комитет.Следователем СК России совместно с оперативными службами УФСБ установлено, что в течение 2019 года Быкова получила от заинтересованных лиц в качестве взятки 1 миллион 450 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе коммерческим структурам, участвовавшим в конкурсах на поставку медицинского оборудования и услуг для нужд клиники.Напомним, бывшему главному врачу Областной клинической больницы в рамках ранее возбужденного уголовного дела уже предъявлено обвинение в растрате бюджетных средств при расходовании государственных денег в рамках национального проекта «Здравоохранение» на приобретение томографа по завышенной цене.По ходатайству следователя СК России судом в отношении Быковой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.