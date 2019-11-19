В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело, еще двое в ближайшее время предстанут перед судом.

5 ноября текущего года инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району на одной из улиц города Покрова был остановлен автомобиль «ВАЗ-210540» под управлением 38-летнего уроженца одного из соседних государств, временно проживающего во Владимирской области.По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования автолюбитель отказался.В ходе дальнейшей проверки было установлено, что ранее мужчина подвергался административному наказанию за нетрезвую езду и был лишен права управления транспортом.В настоящее время в отношении нарушителя отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.За совершение аналогичного преступления перед судом в ближайшее время предстанут 38-летний житель города Петушки и 36-летний житель одной из районных деревень, которые несколькими месяцами ранее сели за руль легковых автомобилей, употребив спиртное, и были остановлены сотрудниками ОГИБДД.Санкцией статьи 264.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.