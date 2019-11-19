Фигурантка обналичила деньги при помощи банковской карты, к которой был прикреплен пин-код.

В середине октября в ОМВД России по Судогодскому району обратилась 58-летняя местная жительница. Пенсионерка пояснила, что с её банковского счета пропали 17 600 рублей, при этом существенных покупок в последнее время она не совершала.Сотрудники полиции, получив сообщение, провели комплекс оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий, в результате которого установили подозреваемую, 32-летнюю бывшую невестку потерпевшей.Установлено, что накануне пропажи денег пенсионерка пришла в гости к бывшей невестке и во время разговора упомянула, что хранит дома банковскую карту с прикрепленным к ней пин-кодом. Подозреваемая, имевшая свободный доступ в квартиру потерпевшей, попросила свекровь присмотреть за ребенком, а сама отправилась, якобы в магазин. В реальности же фигурантка пришла в жилище к потерпевшей, похитила карту и по пути домой сняла с неё деньги. Карту впоследствии злоумышленница незаметно положила в сумку потерпевшей.Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.