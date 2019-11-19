Москвичей приглашают на мастер-классы и праздничные концерты

Смастерить подарок для мамы, рассказать ей со сцены стихотворение или посетить всей семьей концерт можно будет в городских парках 23 и 24 ноября, о чем сообщается на официальном сайте мэра Москвы. 8 зон отдыха подготовили специальную программу ко Дню матери.Все мероприятия будут бесплатными. Предварительно регистрироваться не нужно. Можно приходить всей семьей.В парке Зарядье будут делать куклы, открытки и шкатулки. Открытки будут делать также в Бабушкинском парке и в ландшафтном парке Митино. В парке Северное Тушино предложат сделать фоторамку, а в Таганском парке станут рисовать мам.В Лианозовском парке для детей организуют игры, конкурсы и викторины. Будут выступать музыкальные и вокальные коллективы, а на площади разместят огромный шар с конфетти внутри.В парке Победы будут мастерить украшения, складывать оригами и делать объемные открытки. В Музее Победы будут показывать фильмы и проведут бесплатные экскурсии. Полный список мероприятий находится настоличного градоначальника.