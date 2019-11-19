Башкирский танец станцевала жительница Уфы Альзира Загидулина. Выяснилось, что видеоролик создали и опубликовали в рамках флешмоба. Как передает , флешмоб проходит под тегом ..

Башкирский танец станцевала жительница Уфы Альзира Загидулина. Выяснилось, что видеоролик создали и опубликовали в рамках флешмоба.Как передает , флешмоб проходит под тегом #башкортбейеу. Танцовщица написала в своем посте, что во время съемок минимум три раза рисковала жизнью.На кадрах видно, что девушка побывала также на крыше торгового центра, эскалаторе, салоне автобуса, в кабине колеса обозрения и проезжей части.