Башкирский танец исполнила жительница Уфы Альзира Загидулина. Видеоролик создали и опубликовали в рамках флешмоба. Как передает , флешмоб проходит под тегом #башкортбейеу. Танцовщица ..

Башкирский танец исполнила жительница Уфы Альзира Загидулина. Видеоролик создали и опубликовали в рамках флешмоба.Как передает , флешмоб проходит под тегом #башкортбейеу. Танцовщица написала в своем микроблоге, что во время съемок минимум три раза рисковала жизнью.На кадрах видно, что девушка побывала на крыше торгового центра, эскалаторе, в салоне автобуса, в кабине колеса обозрения и на проезжей части.26 Окт 2019 в 4:51 PDT