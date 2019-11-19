Военные Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд весом около 150 килограммов времен Великой Отечественной войны.

Военные Южного военного округа (ЮВО) уничтожили снаряд весом около 150 килограммов времен Великой Отечественной войны. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ЮВО.Как уточняется, артиллерийский бетонобойный снаряд на строительной площадке в Краснооктябрьском районе Волгограда обнаружили рабочие во время проведения земельных работ. Саперы мотострелкового соединения ЮВО перевезли опасную находку на полигон Прудбой в Волгоградской области, где его уничтожили.С начала года специалисты группы разминирования уничтожили свыше 2,5 тысячи боеприпасов различного калибра.