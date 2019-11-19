Региональный Следственный комитет проводит разбирательство по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний парень вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей.
По данным , ..
Региональный Следственный комитет проводит разбирательство по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний парень вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей.
По данным , злоумышленник решил пошутить над другом и вступил с ним в переписку от лица девушки. Получив интимные фотографии, молодой человек выложил их в открытый доступ, а за удаление потребовал деньги.
Потерпевший обратился в полицию, и шутника нашли. Он вернул средства и удалил снимки. Возбуждено два уголовных дела – о вымогательстве и распространении сведений о частной жизни.