Региональный Следственный комитет проводит разбирательство по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний парень вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей. По данным , ..

Региональный Следственный комитет проводит разбирательство по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний парень вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей.По данным , злоумышленник решил пошутить над другом и вступил с ним в переписку от лица девушки. Получив интимные фотографии, молодой человек выложил их в открытый доступ, а за удаление потребовал деньги.Потерпевший обратился в полицию, и шутника нашли. Он вернул средства и удалил снимки. Возбуждено два уголовных дела – о вымогательстве и распространении сведений о частной жизни.