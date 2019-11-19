Региональный Следственный комитет проводит расследование по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний молодой человек вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей. По ..

Региональный Следственный комитет проводит расследование по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний молодой человек вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей.По данным , так, юный вымогатель решил пошутить над другом и ступил с ним в переписку от лица девушки. Потом он получил интимные фотографии, которые просто выложил в открытый доступ, а затем потребовал со своего собеседника деньги за удаление провокационных изображений. Потерпевший обратился в полицию, и шутника нашли. Он вернул деньги и удалил фото. Однако, было возбуждено два уголовных дела– "Вымогательство" и "Распространение сведений о частной жизни лица".