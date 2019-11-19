Подрядчик установил их прямо посреди трассы

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин потребовал уволить генерального директора ДСУ-3 Юрия Исакова, ответственного за необеспечение безопасности водителей в Гороховецком районе. Столбы линии электропередачи подрядчик установил прямо посреди сельской дороги. 18 ноября их убрали с трассы.Помимо этого, глава региона попросил провести служебную проверку по данному факту и оценить безопасность других дорог, где выполняет работы этот же подрядчик.