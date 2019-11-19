Сегодня в Москве стартует Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня в Москве стартует Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В нем примут участие и владимирцы.Всего заявлено более 1800 конкурсантов из 84 субъектов Российской Федерации и около 500 экспертов: представителей работодателей, образовательных организаций и общественных организаций инвалидов - сообщает областной департамент образования. Из Владимирской области участвуют 14 человек в различных компетенциях - от штукатура и работников сферы торговли до инженерного дизайна.Михаил Осокин, председатель регионального Всероссийского общества инвалидов: «Мне довелось присутствовать на отборочных соревнованиях, я видел, насколько стараются ребята, насколько это азартно... Само по себе участие - уже замечательное событие в жизни, а если им удастся получить статус победителя национального чемпионата «Абилимпикс», то это ещё и, в общем-то, определенная гарантия их будущей занятости.»