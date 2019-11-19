Владимирскую область представили Артем Волков из поискового отряда «Амулет» и Игорь Долженков – командир отряда «Сыны Отечества».

Всероссийская акция «Вахта памяти» прошла в Архангельске. Владимирскую область представили Артем Волков из поискового отряда «Амулет» и Игорь Долженков – командир отряда «Сыны Отечества».Они восстанавливают память о тех, кто пропал без вести в годы войны. Поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, занесение фамилий погибших в книги Памяти, организация выставок. В Архангельск пригласили самых опытных участников поискового движения России. Поисковики рассказали об итогах сезона-2019, наметили планы на будущий год. По всей стране сегодня насчитывается около 40 тысяч участников «Вахты Памяти».Артем Волков, боец поискового отряда «Амулет»: «В течение трехдневной программы состоялись экскурсии по исторической части города, возложение цветов к Вечному огню, презентация центра «Патриот» с интерактивными площадками.»