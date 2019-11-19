По прогнозам, ледостав на водоемах Владимирской области начнется в первых числах декабря. В регионе стартовал месячник безопасности людей на водных объектах.

По прогнозам, ледостав на водоемах Владимирской области начнется в первых числах декабря. В регионе стартовал месячник безопасности людей на водных объектах.Главное управление МЧС России по Владимирской области продолжает мониторинг водоёмов. Особое внимание - выявлению несанкционированных ледовых переправ. Чтобы не допустить выхода людей и выезда машин на лёд, будут выставлены запрещающие знаки, предупреждающие плакаты, а при необходимости и посты полиции. Безопасным считается лед толщиной не менее 10 сантиметров.Игорь Богомазов, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области: «Традиционные места рыбной ловли и выхода людей на лед для отдыха, предусмотрено выставление муниципальных общественных спасательных постов на этот период. В каждом муниципальном образовании по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут утверждены перечни разрешенных запрещенных мест выхода на лед, они будут опубликованы на сайтах.»Одна из тем - и рост числа пожаров по всей Владимирской области. С начало года произошло почти 4 тысячи пожаров. В них погибли 87 человек, в том числе 8 детей. Главная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Самый распространенный случай - непотушенная сигарета.