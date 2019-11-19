Владимирский филиал «Т Плюс» информирует о том, что 19 ноября, в районе Доброе будет отключаться тепло, ограничения затронут 6 десятков домов.

7 тысяч человек в Добром останутся сегодня без тепла. Владимирский филиал «Т Плюс» информирует о том, что 19 ноября, в районе Доброе столицы Владимирской области будет отключаться тепло, ограничения затронут 6 десятков домов. Отключения плановые. Они связаны с завершением реконструкции сетей в микрорайоне. Сегодня завершается врезка новой трубы в систему. Работы начались в 9 утра и продлятся до 9 вечера. Часть домов останется без тепла до 5 утра завтрашнего дня.Напомним, уже сегодня синоптики обещают ночью минусовые температуры, но, к счастью, не экстремальных значений. Столбики термометров не опустятся ниже отметки -2 градуса.Компания «Т Плюс» приносит жителям Доброго извинения за доставленные неудобства."Радио России-Владимир"