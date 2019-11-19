Для жителей Владимира, ограниченных в мобильности, общественники готовят нововведение. Оно коснется популярного приложения компании Яндекс.

В Екатеринбурге и Нижнем Новгороде появилось круглосуточное такси для инвалидов. Социальный проект реализует общероссийское движение пассажиров. Для жителей Владимира, ограниченных в мобильности, общественники также готовят нововведение.Оно коснется популярного приложения компании Яндекс. На карте будут не просто отображаться автобусы и троллейбусы, но и будет стоять пометка - удобно ли попасть внутрь инвалидам и мамам с колясками, или предстоит преодолеть ступени.Илья Зотов, председетель общероссийского объединения пассажиров: «В Яндекс.карты будут интегрированы пометки, какой транспорт адаптирован, какие маршруты адаптированы, и т.д. Это делается очень легко, без привлечения каких-то крупных сумм. Но тем не менее, это упрощает людям выбор, на каком автобусе ехать.»