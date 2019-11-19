В холодное время года приют особенно быстро наполняется питомцами, которые родились на улице или оказались там из-за человеческого равнодушия и жестокости.

В холодное время года приют особенно быстро наполняется питомцами, которые родились на улице или оказались там из-за человеческого равнодушия и жестокости.Животным не хватает не только любви, ласки и внимания, но и самых обычных вещей! Основные потребности приюта «Валента» - корма для кошек и собак, подстилки и древесные наполнители. Пушистые обитатели приюта не избалованы лакомствами и игрушками, для них это будет большим подарком. Вероятно, кто-то из питомцев нуждается в особых кормах или лекарствах. А кто-то - и в новом доме. Привезти необходимые приюту вещи можно по адресу г. Владимир, ул.16 лет октября, 1-а.Телефон (4922) 53-26-36