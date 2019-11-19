Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера

Октябрьский суд города Владимира арестовал злоумышленника, который напал на девочку во дворе школы №25.Гражданина Узбекистана обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 16-ти лет.Напомним, сам инцидент произошел 6-го ноября, все случившееся попало в объектив камеры видеонаблюдения. 15-летняя школьница смогла вырваться и убежать. Задержали предполагаемого педофила спустя неделю.