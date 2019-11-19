Техническая готовность всех строящихся ясельных корпусов составляет около 50% процентов.

Сегодня на заседании комитета по градостроительству, архитектуре, земельным отношениям Совета народных депутатов Владимира обсудили ход строительства 4 дошкольных образовательных учреждений на 50 мест каждое для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Эти новые детские ясли строятся по нацпроекту «Демография». Сообщает пресс-служба администрации города.По сообщению замглавы администрации областного центра Сергея Сысуева, техническая готовность всех 4-х ясельных корпусов - на Завадского,66; Крайнова, 14а; Сурикова, 25/23 и 1-й Пионерской, 22-а - составляет около 50% процентов.Сергей Сысуев подтвердил, что все эти важные социальные объекты будут сданы в этом году. Таким образом, в областном центре появятся 200 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет.Работы в рамках нацпроекта «Демография» продолжатся и в 2020 году. В частности, запланировано строительство двух яслей-садов по 50 мест в каждом в микрорайоне Полянка и на улице Тихонравова. По окончании этих работ проблема с дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях для детей в возрасте до 3 лет во Владимире будет полностью решена.