7 тысяч жителей останутся без тепла

Во Владимире 19 ноября на целый день отключат отопление в 49 домах в районе Доброе, из-за чего почти 6 тысяч жителей останутся без тепла. Там будут проводить ремонтные работы на теплопроводе, сообщает пресс-служба владимирского филиала «Т Плюс».С 9 утра до 9 вечера отопления не будет в домах на улице Егорова (№ 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16а); Добросельской (№ 217, 219); Растопчина (№ 1, 1г, 3, 3а, 5, 7, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35/37, 37, 39, 39а, 39б, 39в); Комиссарова (№ 47, 49, 51, 53, 53а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а).Помимо этого, 20 ноября отопления с полуночи не будет в домах на ул. Добросельской (№ 217, 219); ул. Комиссарова (№ 67, 69, 69а); ул. Растопчина (№ 1, 1г, 3, 3а, 5, 7).