Он продлится до 24 ноября

В Юрьевце из-за вспышки внебольничной пневмонии закрыли на карантин школу №42. Количество заболевших учеников увеличилось до 9, сообщает Роспотребнадзор по Владимирской области., из-за чего учиться домой отправили только их класс, однако, на сегодняшний день заболели уже 9 детей. Чиновники приняли решение закрыть школу на карантин до 24 ноября, в надежде, что заболевание удастся свести на нет до этого времени.Если ситуацию не удастся исправить к этому дню, то карантин будет продлён. В мэрии Владимира также сообщили, что несмотря на запрет на посещение школы, ученики выполняют задания из дома.