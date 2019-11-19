Он занимал этот пост с 2014 года

Во Владимире 18 ноября уволили директора стадиона «Торпедо» Льва Антонова. Причиной послужило неоднократное неисполнение своих служебных обязанностей без уважительных причин, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.«Во время проверки, проведенной департаментом в октябре 2019 года, было выявлено ряд нарушений, связанных с организацией занятий и мероприятий, проходящих в СК «Торпедо», передачей в безвозмездное пользование и в аренду государственного областного имущества, закрепленного за СК «Торпедо», а также предоставлением платных услуг. Стоит отметить, что ранее у Антонова уже были два дисциплинарных взыскания, связанных с неисполнением служебных обязанностей», - добавили в Белом доме.Лев Антонов, также занимающий пост главой федерации футбола по Владимирской области, был директором стадиона с 2014 года. Пока неизвестно, кто займёт его место.