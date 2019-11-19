Диагноз лабораторно подтвердили у 9 учеников юрьевецкой школы №42

42-ю школу в Юрьевце закрыли на карантин. Причина - внебольничная пневмония. Её лабораторно подтвердили у девятерых учеников.Напомню, в конце прошлой недели мы сообщали, что из-за болезни распустили один из классов школы до 22 ноября. Новые данные позволили Роспотребнадзору рекомендовать распустить всех учащихся на домашнее обучение до 25-го числа. Отдохнуть не получится - для школьников организовано дистанционное обучение на дому: школьникам рассылают задания в соответствии с программой, которые учителя будут проверять онлайн."Радио России-Владимир"