Эти картины стали открытием. Выставка посвящена 125-летию со дня рождения мастера

Эти картины стали открытием. В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника сегодня презентовали выставку памяти художника Петра Зиновьева. Она посвящена 125-летию со дня рождения мастера.«Такая короткая длинная жизнь»... Новая выставка в Палатах возвращает из небытия его имя. Нашего земляка, талантливого художника Петра Зиновьева. Его жизненный путь был коротким, но ярким. Живописца не стало на переломе эпох. В 1923-ем. Петру Зиновьеву было всего 29 лет. Талантливый выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества был руководителем первой художественной студии в советское время во Владимире. Некоторые страницы биографии Петра Зиновьева удалось восстановить по крупицам. Благодаря немногим архивным документам. Музейщики работали в Госархиве Владимирской области и Московском архиве литературы и искусства.Олег Гуреев, заместитель генерального директора ВСМЗ по науке: «Пётр Григорьевич Зиновьев относится к поколению художников, которых называют забытыми или в чём-то несчастным поколением художников. Очень многие затерялись в вихре революционных событий, в сложных событиях Первой Мировой войны и предреволюционных лет. Кто-то окончил свою жизнь в эмиграции.»Удивительная галерея портретов современников Петра Зиновьева поражает мастерством живописного исполнения. Этот яркий почерк- и в небольших этюдах, и в зарисовках. В собрании Владимиро-Суздальского музея-заповедника - 74 работы Зиновьева. Более полусотни из них представлены на выставке. До революции Пётр Григорьевич Зиновьев учился в Москве. Его наставниками были известные мастера своего времени. Константин Коровин, Василий Васнецов, Абрам Архипов. Именно Зиновьев в своё время привёз во Владимир коллекцию картин авангардистов из Музея живописной культуры. Публике их представили как "произведения новой живописи". Знаковую экспозицию тогда презентовали во владимирской картинной галерее, открывшейся 1 марта 1923-его. Для измученного и бедного города искусство стало глотком свежего воздуха.Татьяна Меркулова, завотделом изобразительного и прикладного искусства ВСМЗ: «И в это время тяжёлое всё-таки нашлись средства, чтобы создать такое учебное заведение - по образцу московского и питерского- владимирские государственные свободные художественные мастерские. Вот именно в этих мастерских и преподавал класс живописи Пётр Григорьевич Зиновьев.»Этот показ картин Петра Зиновьева - первый. Прежде работы мастера не выставлялись. Выставка - итог колоссальной работы реставраторов. Её вели несколько десятилетий. И последние картины были возвращены к жизни в 2019-ом году. Благодаря тем, кто "останавливает время", посетители могут оценить всю мощь таланта Зиновьева и его "палитру".Илья Руденко, заведующий отделом реставрации фондов ВСМЗ: «Реставрация сложная. В процессе реставрации удалось выяснить технологическую структуру создания произведений, технику исполнения уточнить, техника достаточно сложная.»Возвращение наследия Зиновьева обязательно продолжится, обещают музейщики. Они ведут поиск его возможных родственников. В музее будут рады любой информации об одном из самых ярких мастеров кисти первой четверти 20-ого века.Мария Платанюк. «Вести-Владимир»