В здании юрьев-польского отдела судебных приставов жительница Москвы на требования покинуть кабинет начала драку.

В здании юрьев-польского отдела судебных приставов жительница Москвы на требования покинуть кабинет начала драку. Она размахивала руками, несколько раз ударила судебного пристава мобильным телефоном. К слову, москвичка и находилась в отделе в связи с противоправным поведением. Консультация должностного лица не показалась ей исчерпывающей и женщина отказывалась покидать кабинет, выражая свое недовольство применением физической силы.Впрочем, свою вину в инкриминируемом ей преступлении не признала. По статье 318 ч.1 УК РФ ей грозит штраф до 200 000 руб. или принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы на этот же срок, сообщает