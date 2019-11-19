Обойдётся такой помощник не меньше, чем в 1,2 млн рублей

Во Владимирской области появился первый робот-администратор отеля. Михалыч, как его назвали сотрудники, будет встречать гостей в «Доброграде», сообщает ПроВладимир.Робот умеет приветствовать посетителей, работать с паспортными данным, заселять и выселять постояльцев, а также выдавать ключи-карты. Также любой желающий может запросить какую-либо информацию или попросить вызвать Михалыча такси.По словам директора компании Promobot, разработавшей робота, он должен значительно снизить нагрузку на персонал отеля, делая процесс регистрации быстрее в разы. Подобный робот в МФЦ экономит сотрудникам порядка 40 минут в день.Promobot уже нашли себе работу в метро Москвы, Музее современной истории России и Сбербанке. Обойдётся такой помощник не меньше, чем в 1,2 млн рублей.