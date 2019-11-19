Юные жители Александровского и Гороховецкого районов напомнили взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения.

Ежегодно в третье воскресенье ноября во всем мире вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий, выражают соболезнования родным и близким погибших и напоминают водителям и пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения. В Александровском районе Владимирской области сотрудники ОГИБДД совместно с воспитанниками одного из местных детских садов решили присоединиться к мероприятиям, в очередной раз показав серьезность темы дорожно-транспортного травматизма.Стражи порядка вместе с ребятами вышли на улицы города Карабаново, держа в руках заранее подготовленные мальчишками и девчонками плакаты. Разные сюжеты и форматы изображений, но призыв один: «Не гоните, водители! Вы ведь тоже родители!».Таких юных участников движения автолюбители не оставляли без внимания: одни приветливо поддерживали участников акции сигналом, другие останавливались, чтобы сказать «спасибо» инициативному подрастающему поколению. Мальчишки и девчонки, в свою очередь, вручали памятки водителям и читали стихи о Правилах дорожного движения, обращаясь к взрослым с призывом быть ответственными и соблюдать дорожную культуру.А в Гороховецком районе стражи дорожного порядка организовали акцию своспитанниками культурно-досугового центр «Радуга».Полицейские помогли ребятам подготовить памятки для водителей, а во время творческого процесса напомнили ключевые Правила дорожного движения. Юные участники движения согласились с сотрудником полиции, который в разговоре отметил, что зачастую пешеходы, спеша на учебу, опаздывая на встречу, забывают о мерах предосторожности, а родители-водители, перевозя детей в машине, не применяют пассивные средства защиты. Подобные факты способны привести к трагедии, потому очень важно в полной степени оценивать всю опасность дорожных ситуаций.Подготовленные в ходе разговора памятки ребята вручили водителям районного центра, пожелав безопасного пути.