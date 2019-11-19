58-летняя жительница Судогодского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. С банковского счета пенсионерки пропали более 17 000 рублей

58-летняя жительница Судогодского района обратилась в полицию с заявлением о пропаже денег. С банковского счета пенсионерки пропали более 17 000 рублей, притом, что асма она эти деньги не тратила. Под подозрение попала 32-летняя бывшая невестка потерпевшей. Как выяснилось, накануне пропажи денег, пожилая женщина как раз упоминала при ней о том, что хранит дома карточку с прикрепленным к ней пин-кодом. Подозреваемая попросила свекровь присмотреть за ребенком, а сама, имея свободный доступ в квартиру свекрови, похитила у нее карту, сняла деньги, а потом незаметно вернула на место.Подозреваемой грозит срок до 6 лет лишения свободы, сообщает