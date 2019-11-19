19.11.2019

2019-11-19 12:35:29

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (43(9692) от 19 ноября 2019 года).

С НОВОСЕЛЬЕМ!

В Северо-Восточном административном округе состоялось торжественное открытие нового здания отдела МВД России по району Ростокино. В торжественном мероприятии приняли участие мэр столицы Сергей СОБЯНИН и начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ. Читайте на странице 2.



ПОМНИМ, ЧТИМ, РАВНЯЕМСЯ

На Петровке, 38 прошла традиционная церемония возложения цветов к бюсту Ф.Э. Дзержинского и Мемориалу памяти сотрудников, павших в Великой Отечественной войне и при выполнении служебных обязанностей. Читайте на странице 2.



ПО ЗОВУ СЕРДЦА И ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

В День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, в столичном гарнизоне полиции прошёл цикл мероприятий, посвящённых скорбной дате. Продолжение на странице 2.



ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА БУДУТ В ПРИОРИТЕТЕ

В Культурном центре полицейского главка состоялось торжественное собрание с участием руководителей ГУ МВД России по г. Москве, посвящённое Дню сотрудника внутренних дел Российской Федерации. Читайте на странице 3.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказами ГУ МВД России по г. Москве от 5 и 13 ноября 2019 года назначены. Читайте на странице 3.



«ЛЮБВИ И ДУШЕВНОЙ ГАРМОНИИ!»

В Государственном центральном концертном зале «Россия» состоялся праздничный концерт, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Подробности читайте на страницах 4-5.



ВЕСЕЛО И СЕРДЕЧНО!

Торжественные мероприятия по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации прошли в 1-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве. Грянула музыка, и небо над столицей, до этого по-осеннему хмурое, вдруг стало светлее. Читайте на странице 6.



МАРШ КРАСНЫХ ГВОЗДИК

Медленным шагом начинается движение к Доске Памяти сотрудников ГИБДД Москвы, погибших при исполнении служебного долга. Это идут стражи правопорядка столичной Госавтоинспекции. У каждого в руке букет красных гвоздик как символ нашей памяти. Читайте на странице 6.



ПРАЗДНИК НА МОСКОВСКОЙ ГРАНИЦЕ

Для всех газетных материалов, посвящённых полку полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств, характерно сравнение сотрудников подразделения с пограничниками. И это вполне объяснимо — для людей в полицейской форме государственная граница проходит по периметру огромного количества иностранных представительств. Продолжение на странице 7.



ОБ НЕГО РАЗБИВАЮТСЯ ВСЕ БЕДЫ

Они не подозревали о существовании друг друга до того осеннего вечера, когда судьба свела их в одной точке пространства. Точке, которая могла стать финальной в жизни одного из них, если бы в ней не сосредоточились всё решившие навыки и подготовка другого. Читайте на странице 7.



КОМАНДА РАБОТАЛА С ЭНТУЗИАЗМОМ

Руководитель подразделения, которое сегодня именуется как УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, Владимир Васильевич Вершков родился 23 мая 1954 года. В период с 1994 по 2000 год возглавлял это подразделение, которое поначалу называлось Отделом общественных связей, позднее, с 2000 года, Управлением информации и связей ГУВД с органами государственной власти и общественными объединениями. Читайте на странице 8.



ШТРАФЫ ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

Инспекторы ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО напоминают, что каждый гражданин, нарушивший правила дорожного движения, может оплатить 50% от суммы штрафа в том случае, если он внесёт платёж в течение 20 дней после подписания протокола о правонарушении. Подробности читайте на странице 8.



ПОЛИЦИЯ 4.0

Четвёртая промышленная революция поглотила мир. Её воплощением в производственном контуре стала инициатива Индустрия 4.0. Но технологическая революция не ограничивается промышленным производством. Она охватывает все стороны социальной жизни. В том числе и вопросы борьбы с преступностью. Читайте на странице 9.



«ФИНАНСОВАЯ БАНДА»

«В двадцатые годы перед зданием Петровки, 38 стояли извозчики и ждали заказа. Когда сотрудник милиции получал сигнал о преступлении, он бежал на их стоянку. Быстро прыгал в пролётку (деньги на проезд оперативникам выдавались) и мчался в адрес. Продолжение на странице 11.



ПОЙДЁТ НА ПОЛЬЗУ ОБЕИМ СТОЛИЦАМ

На Петровке, 38 в торжественной обстановке состоялось подписание договора о сотрудничестве между Главным управлением МВД России по городу Москве и Главным управлением полиции столицы Финляндии — города Хельсинки. Читайте на странице 11.



УСЛЫШАТЬ И ОТРЕАГИРОВАТЬ!

Животрепещущие вопросы семейного воспитания и родительского просвещения обсуждали участники недавно состоявшейся Всероссийской конференции «Школа одарённых родителей». Продолжение на странице 12.



СЛУЖУ РОССИИ!

Накануне Дня сотрудника органов внутренних дел учащиеся Московского колледжа полиции приняли Торжественное обещание и дали клятву в Музее Победы на Поклонной горе. Читайте на странице 12.



СТО ЛЕТ ЗА ПЛЕЧАМИ

Ветеран столичной Госавтоинспекции подполковник милиции Александр АРТЕМЬЕВ отметил вековой юбилей! Читайте на странице 13.



ИНВАЛИД... ИЗ СССР?

Бывшим сотрудникам органов внутренних дел, признанным в установленном порядке инвалидами Великой Отечественной войны, инвалидами вследствие военной травмы по сей день выдаются удостоверения о праве на льготы советского образца. Почему так происходит? Подробности читайте на странице 13.



В ПОИСКАХ ДОБРОНРАВИЯ И ПОРЯДКА

Будущий обер-полицмейстер, тайный советник, московский губернатор генерал-майор Павел Козлов родился в дворянской семье 25 июля 1755 года. Он был племянником сенатора и сам к концу жизни стал сенатором Российской империи. Продолжение на странице 14.



НА ДРЕВНЕЙ НИКОЛЬСКОЙ

В центре столицы на Никольской улице в старину был расположен Московский Николо-Греческий монастырь. На территории монастыря находился Никольский крестец (место, где людей приводили к присяге — целованию креста), один из трёх в Москве. Читайте на странице 14.



«ВЫ МНЕ КОФЕ ПОКА НАЛЕЙТЕ…»

Давно замечено, что проще всего реконструировать события политической истории. Гораздо сложнее восстанавливать обстоятельства повседневной жизни — как люди жили, что ели, что пили, как и во что одевались. Эти житейские мелочи, как правило, бесследно ускользают, в результате теряется самое главное — понимание. Читайте на странице 15.



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