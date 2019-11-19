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<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2019-ya-ego-lyubovnica-skandal-s-dvojnoj-zhiznyu-plyushhenko-poluchil-prodolzhenie.html" target="_blank">Я его любовница: скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение</a> - На днях в Сети появились данные, будто Евгений Плющенко живет на две семьи. Шумиха набирает обороты.