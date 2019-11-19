Известный актер Никита Ефремов уже больше полугода встречается с ведущей передачи Орел и решка Марией Иваковой. Тем не менее, делать предложение руки и сердца возлюбленной парень, пока, не собирается.

Известный актер Никита Ефремов уже больше полугода встречается с ведущей передачи "Орел и решка" Марией Иваковой. Тем не менее, делать предложение руки и сердца возлюбленной парень, пока, не собирается.Ранее Ефремов был женат на актрисе Яне Гладских. Тем не менее, молодые не сошлись темпераментами, из-за чего в семье часто бывали громкие ссоры. В конце концов, не выдержав, пара разошлась, не прожив в союзе и года.Впрочем, нашлась та, кто вновь смог согреть сердце Ефремова. С Марией Иваковой актер встречается уже восемь месяцев. До некоторых пор молодые скрывали свои отношения, однако все стало ясно, когда пара появилась на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова. Однако несмотря на то, что знаменитости перестали скрывать свой роман, скреплять его узами брака они, пока, не планируют.Как рассказал Никита в интервью корреспондентам программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, он, пока, еще не созрел для того, чтобы вновь взять кого-то в жены. По словам молодого человека, ему еще нужно время для того, чтобы достойно войти в семейную жизнь.13 Ноя 2019 в 7:43 PSTСвадьба – это оченьответственный шаг. Мужчина все-таки позже созревает, примерно к 35-40годам. Я неопытный баклажанчик. Созреть мне надо", – озвучил свою точку зрения Ефремов. Он подчеркнул, что в свое время уже поспешил, и ни к чему хорошему это не привело. Поэтому теперь актер намерен не допустить ошибок в новых отношениях.