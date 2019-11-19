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<a href="https://33live.ru/novosti/19-11-2019-ya-pritvoryatsya-ne-xochu-ne-umeyu-i-ne-budu-volochkova-otkrovenno-o-romanax-s-zhenatymi.html" target="_blank">Я притворяться не хочу, не умею и не буду: Волочкова откровенно о романах с женатыми</a> - Анастасия Волочкова представила автобиографическую книгу Плата за успех. В своем творении скандально известная балерина откровенно рассказала об отношениях с несвободными мужчинами.