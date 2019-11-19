Стало известно, что актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали с подозрением на пневмонию. Официальных комментариев от его родных пока не поступало. Как передает , у Соломина в ..

Стало известно, что актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали с подозрением на пневмонию. Официальных комментариев от его родных пока не поступало.Как передает , у Соломина в течение нескольких дней держалась довольно высокая температура. Когда ему стало совсем нехорошо, он позвонил в скорую помощь. Осмотревшие его врачи и приняли решение о том, что актера необходимо доставить в больницу.84-летний Соломин до последнего не обращал внимание на свое плохое самочувствие. В настоящий момент состояние здоровья знаменитого артиста устанавливается, добавляет .