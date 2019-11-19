Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne сравнила истоги работы нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Она пришла к выводу, что бывший шоумен оказался слабее как политик, чем тот, кого он разгромил на выборах президента.

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne сравнила истоги работы нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его предшественника Петра Порошенко. Она пришла к выводу, что бывший шоумен оказался слабее как политик, чем тот, кого он разгромил на выборах президента.Во время предвыборной гонки Владимир Зеленский воспринимался простыми избирателями как своего рода полная противоположность тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко. Значительная часть общества воспринимает политика подобным образом до сих пор.Практика, однако, показала, что далеко не во всех случаях данный тезис верен. Зачастую шаги Владимира Зеленского оказываются продолжением политики Петра Порошенко, а по некотоырм пунктам бывший шоумен и вовсе превзошел своего предшественника. "При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали", – в интервью телеканалу NewsOne напомнила экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.Она добавила, что Владимир Гройсман, возглавляя правительство страны в бытность президентом Петра Порошенко, ограничил максимальный рост тарифов, тогда как при Владимире Зеленском этот документ был отменен. "При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч", – цитирует РИА Новости Елену Лукаш.Впрочем, как оказалось, это даже не главные ее претензии к Владимиру Зеленскому. "Нас не устраивает кадровый состав, он кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда. Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны", – подчеркнула экс-министр."Дискурсы: свой – чужой, правильный журналист и не правильный, важно – не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается", – заключила она.Материал дополняется.