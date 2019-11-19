Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко проиграла президентские выборы, но опускать руки не намерена. Амбициозный политик играет роль главного оппозиционера страны и яростно критикует инициативы Владимира Зеленского. Глава государства в долгу не остается и отпускает в адрес 58-летней Тимошенко едкие замечания.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко проиграла президентские выборы, но опускать руки не намерена. Амбициозный политик играет роль главного оппозиционера страны и яростно критикует инициативы Владимира Зеленского. Глава государства в долгу не остается и отпускает в адрес 58-летней Тимошенко едкие замечания."Оранжевая принцесса" стремится набрать очки накритике скандального законопроекта о свободном земельном рынке. В первом чтениифракция "Батькивщина" в Верховной раде голосовала против инициативыЗеленского.По всей видимости, нападки Тимошенко утомили президента.После ее очередного выступления на телевидении с критикой главы государства, онответил ей на своей странице в "Фейсбук". "Есть очень стараяукраинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко идет воппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе", – написалЗеленский.Резкую реакцию президента вызвало выступление лидера"Батькивщины" на канале ICTV. заявила, что предлагалаЗеленскому кандидатуры на разные должности. Глава государства это подтвердил, добавив,что за назначение своих людей на "хлебные" должности политик обещалав течение года голосовать за законопроекты вместе со "Слугой народа"."Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда", -написал Зеленский.Но у бывшего депутата Верховной рады Олега Царева другоемнение. По его информации, обещали должность премьер-министра,если она не будет резко критиковать законопроект о свободном рынке земли. В"договорняке" заинтересованы и президент, и стоящий за его спинойолигарх Игорь Коломойский, утверждал экс-парламентарий.А помните, мы боялись, что при президенте Зеленском премьер-министром будет Тимошенко. Вот уже не страшно. Не будет. И хорошо.— Fursa Sergey (@FursaSergey)