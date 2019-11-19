Она осталась жива благодаря своевременной помощи медиков

Суздальский районный суд признал местного 44-летнего жителя виновным в покушении на убийство супруги. Она осталась жива после ножевых ранений, лишь благодаря своевременной помощи медиков, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.Конфликты в семье, воспитывающей сына, начались, когда жена устроилась в Суздальский гостиничный комплекс. Ситуация дошла до расторжения брака, но мужчина, не смирившись с разводом, постоянно пил и требовал отдать ему сына.3 апреля он приехал к бывшей супруге на работу. Во время разговора около гостиничного комплекса мужчина несколько раз пырнул её ножом, от чего она упала на землю и стала притворяться мёртвой, чтобы он убежал.Пострадавшую доставили в больницу, где благодаря своевременной медицинской помощи, её жизнь была спасена. Мужчина в этот же день пришёл с повинной в полицию.Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также компенсация причинённого ущерба в размере 800 тысяч рублей.