Мужчина приехал к бывшей жене на работу в суздальский гостиничный комплекс и нанес ей множественные ножевые ранения

Во Владимирской области суд вынес приговор 44-летнему жителю Суздальского района. Он признан виновным в покушении на убийство экс-супруги. Сообщили сегодня в региональном Следственном комитете.Установлено, что 3 апреля мужчина приехал к бывшей жене на работу в суздальский гостиничный комплекс и нанес ей множественные ножевые ранения в различные части тела, отчего она упала на землю. Женщина намеренно перестала подавать признаки жизни. Посчитав, что бывшая супруга мертва, мужчина с места преступления уехал. 36-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где ее жизнь была спасена. После совершения преступления экс-супруг добровольно явился в правоохранительные органы. Приговором Суздальского районного суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу пострадавшей взыскана компенсация причиненного морального вреда в размере 800 тысяч рублей.