В том числе, 9 детей.

В том числе, 9 детей.Сигнал бедствия поступил накануне в 16-07 из поселка Кондраково Муромского района. Горел одноэтажный жилой дом на площади 200 кв.м. Существовала угроза распространения огня на соседний. Сотрудники МЧС не допустили дальнейшего распространения огня и ликвидировали пожар, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.По предварительной информации, пострадавших нет. Самостоятельно здание покинули 22 человека, в том числе 9 детей. Они временно размещены по родственникам. К ликвидации пожара привлечено 7 единиц техники, 21 человек личного состава.Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.