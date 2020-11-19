В 2020 году более 97 % всех новых абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбрали оплату услуг связи с помощью электронного счета.

В 2020 году более 97 % всех новых абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбрали оплату услуг связи с помощью электронного счета. Таким образом, около 40 % от общего числа клиентов-физических лиц в регионе, или более 100 тысяч, оплачивают счета онлайн без очередей и комиссий.Самый востребованный способ получения квитанции – в Едином личном кабинете (ЕЛК). Персональный онлайн-офис используют 93 % новых абонентов. Сервис поддерживает платежи с помощью банковских карт, интернет-банкинга, веб-кошелька и других дистанционных способов оплаты. Вторым по популярности является доставка счета на электронную почту – 4 % новых абонентов. Оставшиеся абоненты – чаще всего пользователи городской телефонии, без доступа к интернету – выбрали для себя бумажный счет.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы рекомендуем всем нашим клиентам пользоваться дистанционными каналами оплаты услуг связи. Онлайн-сервисы не только экономят время абонентов: в период пандемии такая возможность позволяет не подвергать себя риску. Я призываю детей и внуков заботиться о своих пожилых родственниках и научить их пользоваться такого рода сервисами. В крайнем случае, можно взять функцию по оплате коммунальных услуг на себя, привязав в личном кабинете лицевой счет бабушек и дедушек, или настроить "Автоплатеж”. Кроме того, за переход на электронный счет мы начисляем бонусные баллы, которые в дальнейшем можно обменять на скидки или дополнительные сервисы и значительно сэкономить на услугах связи».Лидия Мирова, абонент «Ростелекома», пенсионерка, г. Владимир:«На все лето я обычно уезжаю на дачу. Раньше обязанности по оплате всех коммунальных платежей, пока меня не было, выполняла дочь. Но в этом году все перешли на дистанционную работу, и они всей семьей приехали ко мне в сельскую местность. Вот тогда внук и научил меня оплачивать все счета электронно с помощью пенсионной карты. На телефон приходит уведомление, и оплату провожу тогда, когда мне удобно. Теперь даже в городе буду платить удаленно, ведь мы, пожилые, в группе риска. А свободное время лучше потрачу на свои увлечения».Подробнее об ЕЛК можно узнать на компании или по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.