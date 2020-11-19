В 2020 году более 97 % всех новых абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбрали оплату услуг связи с помощью электронного счета. Таким образом, около 40 % от общего числа

В 2020 году более 97 % всех новых абонентов «Ростелекома» во Владимирской области выбрали оплату услуг связи с помощью электронного счета. Таким образом, около 40 % от общего числа клиентов-физических лиц в регионе, или более 100 тысяч, оплачивают счета онлайн без очередей и комиссий. Самый востребованный способ получения квитанции – в Едином личном кабинете (ЕЛК).