Следователями возбуждены уголовные дела о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

В октябре текущего года в результате оперативных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» обнаружили 113,6 граммов марихуаны, которые хранил на приусадебном участке 26-летний житель города Гусь-Хрустальный.В дальнейшем в садовом доме 31-летнего местного жителя, расположенном на одном из садовых товариществ в Гусь-Хрустальном районе, оперативники изъяли части конопли, общей массой 695,6 грамма, содержащих наркотические вещества.Установлено, что в обоих случаях подозреваемые выращивали наркосодержащие растения, после чего высушили, измельчили и хранили для личного потребления.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении местных жителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.