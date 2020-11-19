Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.

Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.В некоторых регионах такая система уже действует в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, объяснил Михаило Мишустин, сообщаетОн рассказал, что это позволяет снять с работодателя часть бумажной работы, а гражданам — быстрее получить выплаты. Правильность всех начислений проверяют территориальные органы фонда.Он также сообщил, что и в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет гражданам сберечь время, силы и нервы, считает премьер.