Проект бюджета Владимирской области прошёл обязательные публичные слушания. Из-за угрозы коронавируса -в уже привычном онлайн-формате. Работа над главным финансовым документом выдалась

Проект бюджета Владимирской области прошёл обязательные публичные слушания. Из-за угрозы коронавируса -в уже привычном онлайн-формате. Работа над главным финансовым документом выдалась напряжённой. Свой отпечаток наложила пандемия и связанные с ней экономические проблемы. Бюджет области на 2021 год будет дефицитным. Запланированных доходов – почти 70 миллиардов рублей, расходов – около 75 миллиардов. Дефицит – 4,6 миллиарда