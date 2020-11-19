К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 21 спасатель. Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.

18 ноября в 16:07 в ГУ МЧС по Владимирской области поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме. В Муромском районе в посёлке Кондаково горело одноэтажное строение. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.«Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожарные не допустили распространение огня на соседний дом. Здание самостоятельно покинули 22 человека, среди которых было 9 детей», - добавили в МЧС.К ликвидации пожара привлекались 7 единиц техники, 21 спасатель. Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.