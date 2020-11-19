15 ноября в соответствии с действующим законодательством завершена процедура выдачи муниципалитетам паспортов готовности к отопительному сезону.

5 ноября в соответствии с действующим законодательством завершена процедура выдачи муниципалитетам паспортов готовности к отопительному сезону. По состоянию на 16-ое эти документы получили только 12 муниципальных образований Владимирской области: города Гусь-Хрустальный и Радужный, а также Гороховецкий, Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Меленковский, Муромский, Петушинский, Селивановский, Судогодский и Юрьев-Польский районы. В 2019 году паспорта готовности получили 16 муниципалитетов региона.Теперь, даже в случае устранения выданных Ростехнадзором замечаний, города Владимир, Ковров, округ Муром, а также Александровский, Вязниковский, Киржачский, Кольчугинский, Собинский и Суздальский районы получат только акты готовности.