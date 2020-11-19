Эпидемическая ситуация в регионе тяжелая. По словам официального представителя регионального Управления Роспотребнадзора, обстановка только ухудшается. Количество зараженных

Эпидемическая ситуация в регионе тяжелая. По словам официального представителя регионального Управления Роспотребнадзора, обстановка только ухудшается. Количество зараженных коронавирусом растет, и по-прежнему не снижается число пациентов, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Облздрав не всегда успевает открывать новые койки. Директор департамента здравоохранения просит владимирцев в ближайшие выходные остаться дома. Елена Утемова, директор областного департамента здравоохранения: