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Выбор редакции - компас в море новостей!
КАК ЭТО БЫЛО Появилось видео крушения грузового поезда во Владимирской области
В ПОРЯДКЕ ЖИВОЙ ОЧЕРЕДИ Владимирцы не могут вовремя получить результаты тестов на коронавирус
УЧЕБА ОТМЕНИЛАСЬ Во Владимирской области на карантин по коронавирусу частично закрыто 13 школ
УПРАВА НА МУСОР Пенсионерка из Владимира выиграла суд у мусорного оператора
КОРОНАВИРУСНЫЙ ПРИЗЫВ Во Владимирской области все призывники сдали тест на коронавирус